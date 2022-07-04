Dilan Çiçek Deniz'in çekimlerde giydiği çok sevilen pembe elbiseye alternatif öneriler

Kışın deri parçalar, baharda süet ceketler, yazın ise rengârenk mini mini elbiseler... İnsanın içini açan ve enerjisini yükselten yazın vazgeçilmez parçaları, özellikle 2022 yılında trend olmuş durumda! Sezonun modasına uyan ve Dilan Çiçek Deniz'in giydiği pembe elbiseye alternatif ürünler seçtik. Renklerinin canlılığı ile yazın ritmini yakalayan elbiseler ile belki Dilan Çiçek Deniz gibi Cannes Film Festivali'ne gitmeseniz bile bulunduğunuz yerde tüm gözleri üzerinize toplayacağınız kesin. İşte detaylar!

1. Zarif bir duruş sergilemek isteyenlere: Lafaba Kadın Sırtı Çapraz Askılı Mini Elbise

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Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi ile aynı renk tonunda olan Lafaba Kadın Sırtı Çapraz Askılı Mini Elbise, sezonun en trend modellerinden biri olmaya aday! Etek boyu ve bacak dekoltesinin uyumu ile ürün, bu yaz çok sık göreceğimiz elbiseler arasında gösteriliyor. Hem gece davetleri hem günlük yaşamdaki kombinlerde rahatça giyilebilen model, yaz mevsimini âdeta içinizde yaşatıyor! Lafaba markasına ait sırtı çapraz askılı modeli, kısa topuklu ve ipleri ile bacağa bağlanan açık bir ayakkabı tercih edebilir, çevrenizdekileri kendinize hayran bırakabilirsiniz.

2. İddialı görünmeyi sevenlere: TRENDYOLMİLLA Fuşya Büzgülü Örme Elbise

Zarifliği ile görenlerin kalbini kazanan TRENDYOLMİLLA Fuşya Büzgülü Örme Elbise, rengi ile hem beyaz tenli hem esmer tüm kadınlara yakışabilecek bir tasarıma sahip. Özel davetler için harika tercihler arasında bulunan ürün, çapraz yırtmacı ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlıyor. Modelin altına tercih edeceğiniz nude tonlarda bir topuklu ayakkabı ile kombininizi bütünleyebilir, şıklığınıza şıklık kapatabilirsiniz. Bu sezonun trendi olan vücudu saran elbiseler ve pembe renginin tonları, TRENDYOLMİLLA markalı bu ürün ile karşımıza iddialı şekilde çıkıyor.

3. Hem sevimli hem şık: Hot Fashions Balon Kol Fuşya Arkası Kurdele Mini Elbise

Fuşyanın dikkat çekiciliği ile görenleri kendine bırakan Hot Fashions Balon Kol Fuşya Arkası Kurdele Mini Elbise, şirin bir hava vermesinin yanı sıra kol detayları ile kendine özgü bir tarz sunuyor. Belki Dilan Çiçek Deniz gibi Cannes Festivali'ne gitmeseniz de katılacağınız herhangi bir davet için bu modelin mükemmel bir tercih olacağı kesin! Ürün, ister minyon ister uzun boylu olan her kadına yakışacak tasarımı ve rengi ile insanın içini açıyor. Enerjinizi daha fazla yükseltecek olan bu elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

4. Cesur ve iddialı: Ello Buzy Kumaş Tril Degaje Yaka Yırtmaçlı Maxi Elbise

"Gittiğim yerde bütün gözler bende olsun." mu diyorsunuz? Sizi görenler bir kez daha dönüp size baksın mı istiyorsunuz? O hâlde Ello Buzy Kumaş Tril Degaje Yaka Yırtmaçlı Maxi Elbise, tam size göre! Derin göğüs ve bacak dekoltesi ile dişilliğinizi ortaya çıkarıp, pembe rengi ile masumiyetinizi vurgulayan ürün, oldukça iddialı görünmenizi sağlıyor. Modelin altına tercih edeceğiniz taşlı ve açık bir ayakkabı giyebilir, tıpkı Dilan Çiçek Deniz gibi dağınık bir saç modeli tercih ederek görünümünüze imza atabilirsiniz! Âdeta bir kuğu gibi süzülmenize imkân veren bu elbise ile kalpleri fethetmemeniz mümkün değil.

5. Hem cezbedici hem salaş: LOVE IS EVERYWHERE Fuşya Önden Bağlamalı Yanları Dekolteli Uzun Sandy Elbise

Farklı göğüs dekoltesi ile sıradanlığın dışına çıkan LOVE IS EVERYWHERE Fuşya Önden Bağlamalı Yanları Dekolteli Uzun Sandy Elbise ile oldukça dikkat çekeceğiniz kesin! Özellikle deniz kenarındaki bir etkinlik için son derece uygun olan ürün, altına giyeceğiniz açık bir sandaletle dahi şıklığı ve sıra dışı görünümünden ödün vermez. 34-40 beden aralığı bulunan model, dokuma kumaştan üretildiği için yaz sıcaklarında rahatça tercih edilebilir. Sezonun trend renginin böylesine farklı bir modelle buluşması, oldukça farklı görünüme kavuşmanıza olanak tanır. Elbiseyi siyah topuklu ayakkabılar ve basit bir topuz ile kombinleyebilirsiniz.

6. Saten kumaş sevenlere: Trendyol Volan Detaylı Gece ve Mezuniyet Elbisesi

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Satenin yumuşaklığını teninizde hissetmek ve pembe rengi ile feminen tarzınızı ortaya çıkarmak istiyorsanız Trendyol Volan Detaylı Gece ve Mezuniyet Elbisesi tam size göre. %100 polyester malzemeden üretilen ürünün, 34-42 beden aralığı bulunuyor. Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi ile benzer renk tonuna sahip modelin çapraz dekolteli ve pileli etek ucu, ürüne hareketlilik kazandırıyor. Mezuniyet, düğün, nişan gibi etkinliklerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz elbiseyi, nude tonlu ayakkabılar ve minimal takılar ile kombinleyebilirsiniz. Siyah renk seçeneği de bulunan modeli daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

7. Lieu Omuzdan Bağlamalı Mini Venus Gece Elbisesi ile çarpıcı görünün

Lieu Omuzdan Bağlamalı Mini Venus Gece Elbisesi, klasik abiye elbise tarzından uzak tasarımı ile görenlerin beğenisini kazanıyor. Mini etek boyu ve dekoltesi ile iddialı görünmenizi sağlayan elbisenin 34, 36 ve 38 bedeni bulunuyor. Üst ve etek kısmı ayrıymış gibi görünen modelin bu parçaları, arka kısımda birleşiyor. Derin V yaka ve asimetrik kesim eteği ile ürün, çabasız şekilde şık görünmenizi sağlıyor. Siyah renk seçeneği de bulunan ürün, âdeta Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısında poz veriyormuşsunuz gibi hissettiriyor.

8. Kadife ve pembe rengi bir arada: Whenever Company V Yaka Drapeli Kadife Mini Elbise

Kadife dokusu, pembe rengi ve özgün tasarımı ile dikkat çeken bir parça olan Whenever Company V Yaka Drapeli Kadife Mini Elbise, birçok etkinlikte kurtarıcı parçanız olmaya aday! Yansıttığı modern hava ile her türlü davet için tercih edilebilen model, 34-40 beden aralığına sahip. Bacaktan bağlamalı topuklu ayakkabı ile kombinleyeceğiniz elbise, sizi oldukça zarif gösterir. Derin V yaka göğüs dekoltesi, mini etek boyu ile dilediğiniz zamanda iddialı görünmenizi sağlar. Hem yaz hem kış aylarında rahatça kullanılabilecek bu elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

9. Nahif ve feminen: By Saygı Önü Büzgülü Astarlı Düşük Kol Saten Kısa Elbise

Özellikle göğüs ve kol kısmındaki detaylarla kendine hayran bırakan By Saygı Önü Büzgülü Astarlı Düşük Kol Saten Kısa Elbise, mini yırtmacıyla sezonun en trend elbiseleri arasında bulunuyor. Saten olmasının verdiği asalet ile son derece nahif bir görüntü oluşturuyor. Topuz bir saç ve taşlı küpeler ile son derece uyumlu bir şekilde kombinleyeceğiniz ürün, birçok davete uygun olması açısından sıklıkla tercih ediliyor. Model, boyunun çok kısa olmaması ve derin bir dekolteye sahip olmaması ile nahif ve feminen bir tarza sahip. Tüm gözleri üzerinizde toplayan bu ürünü incelemenizi öneririz.

10. Günlük tarz için: Koton Kadın Kısa Kollu Fırfırlı Elbise

Koton Kadın Kısa Kollu Fırfırlı Elbise, Dilan Çiçek Deniz'in Cannes'daki tarzını günlük yaşama taşıyor. Mini olmayan etek boyu ve dekoltesiz tasarımı, konforlu kullanım sağlıyor. Özellikle çok şaşaalı olmamanız gereken etkinlikler ile uyumlu olan ürünü, saçınızı basit bir topuz yapıp parlak topuklu ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz. Görünümünüze zarif tasarımlı gold renkli kolye, küpe ve bileklikler ekleyerek salaş bir şıklığa kavuşabilirsiniz. Sezonun trend rengi ile karşımıza çıkan Koton markalı elbise, tasarımı ve kaliteli duruşu ile sade ve şık kombinler yaratmaya olanak tanıyor.