Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! Dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı...

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 'semt oturuşu' paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı. ELLE ödül törenindeki şıklığıyla göz alan başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hem güldürdü hem büyüledi.

ŞAHMERAN DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Çok yakında Burak Deniz ile başrollerini paylaşacağı Şahmeran dizisinin çekimlerine eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı Şahmeran'ın ilk 8 bölümünün bu yılın ilk çeyreğinde Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

PEMBE ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEDİ

Dün ELLE ödül törenine damga vuran bir kombinle katılan Serenay Sarıkaya, şıklığıyla adeta göz alan isimler arasında yer aldı.

Pembe sokak tarzı kombiniyle törene katılan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle herkesi adeta büyüledi.

SEMT OTURUŞU OLAY YARATTI

Son olarak binlerce kişinin yer aldığı Instagram hesabından takipçilerine şaşırtan bir poz veren Serenay Sarıkaya, hem güldürdü hem de fiziğiyle büyüledi.

'Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz' diyerek poz veren Sarıkaya, dekoltesiyle adeta görenleri mest etti.

Serenay Sarıkaya'nın çömelerek verdiği derin dekolteli paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.





