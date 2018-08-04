MAGAZİN

Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon teşekkürü: Bu inanılmaz video ile…

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya 7 milyon takipçiye ulaşan instagram hesabını kutlamak için dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon teşekkürü: Bu inanılmaz video ile…

Popülerliğin önemli ölçütlerinden biri de sosyal medya takipçilerinin çok olmasıdır. Bunun farkında olan ünlü isimler milyonluk takipçi sayılarına ulaştıkları zaman takipçileriyle özel paylaşımlarda bulunuyor.

Bunun son örneğini instagramda 7 milyon takipçiye ulaşan Serenay Sarıkaya gösterdi. İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği bir videoyu hesabına yükleyen Serenay bu kutlama videosunu: “Bakın ne buldum! Bu inanılmaz video ile 7 milyonu kutluyorum… Sizleri çok özledim” notuyla paylaştı.


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Serenay Sarıkaya 7 milyon instagram

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