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Serenay Sarıkaya'dan kadınlara KADES uyarısı: Mutlaka indirin

24.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti. Yaşanan olayın ardından evini ve arabasını değiştirme kararı almıştı. Ünlü oyuncu yaşadığı korku dolayı olayın ardından sosyal medya hesabından kadınları ilgilendiren önemli bir paylaşım yaptı. Sarıkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) kadınların mutlaka telefonlarına yüklemesi gerektiğini ifade etti.

Serenay Sarıkaya'dan kadınlara KADES uyarısı: Mutlaka indirin

Geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir şüphelinin saldırısı sonrası korku dolu anlar yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) paylaştı. Sarıkaya, önce saldırı anında neler hissettiğini yazdı, ardından kendisine yardımcı olan kadın polislere teşekkür etti. Oyuncunun son sözleri ise kadınlara uyarı niteliğinde oldu.

“KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM”

Serenay Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü:

"Herkese merhaba…
Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahıs ile ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.

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Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm…

Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumlulukla bu mesajı paylaşmak istedim.

“GÜÇLÜ POLİS KADINLARIN VARLIĞINI BİLMEK…”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı aile içi ve kadına şiddet mücadele birimlerinden komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine, bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.

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“LÜTFEN YÜKLEYİN”

Nurdan Hanım bir de “KADES” uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin…

Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir… Sevgiyle kalın…"

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NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmeledi. Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürüldü.

Ünlü oyuncu korku dolu olayın ardından evini ve arabasını değiştime kararı aldı. Anadolu yakasından ev bakan Serenay Sarıkaya'nın, özel güvenliği olan siteli bir yere taşınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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