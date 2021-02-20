Serenay Sarıkaya'dan kırmızı mayolu paylaşım! Demet Akalın'dan bomba yorum

Cem Yılmaz'la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler'e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, neredeyse her anını Instagram hesabından paylaşıyor.
Peş peşe mayolu pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, bugün yaptığı paylaşımda kırmızı mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Serenay Sarıkaya'nın pozları 1 saat içinde 228 binden fazla beğeni aldı.
9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan açıklama yazmadan paylaşım yapan oyuncuya en ilginç yorum şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Sarıkaya'nın pozlarına sessiz kalamayan Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" yorumunu yaptı..
Okuyucu Yorumları 0 yorum