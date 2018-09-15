MAGAZİN

Serenay Sarıkaya Dünya Çöp Toplama Günü hareketine destek oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde Belgrad Ormanı’nda çöp toplama etkinliğine katıldı.

Serenay Sarıkaya Dünya Çöp Toplama Günü hareketine destek oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde Belgrad Ormanı’nda çöp topladı.

Dünya çapındaki temizlik hareketine katkıda bulunan Sarıkaya, etkinliğe dair yaptığı açıklamada: “Bugün dünya çapında da çok önem verilen bir etkinlik için Belgrad Ormanı’nda buluştuk. Bir önceki etkinliğimizde kıyılarımızdaki kirliliğe dikkat çekmiştik ve bunun dönüşlerini de çok güzel aldık. Pek çok kişi de hareketimize destek verdi ve bu konuda güzel bir bilinç oluştu. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde mis gibi bir Türkiye için burada bir aradayız. Ben de bu hareketin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Eğer gerçekten güzel ve yaşanılabilir bir dünya istiyorsak doğamıza iyi bakmalı ve sahip çıkmalıyız” dedi.

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Sarıkaya, çöp toplama etkinliğinde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşarak, “Bu çöpler bitecek” notunu yazdı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani bne çöp toplamaya gittim diyo
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