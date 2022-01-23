Serenay Sarıkaya evini ve arabasını değiştiriyor!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya, yaşanan tatsız olayın ardından harekete geçti.

Ünlü isim, evini ve arabasını değiştime kararı aldı. Anadolu yakasından ev bakan Serenay Sarıkaya'nın, özel güvenliği olan siteli bir yere taşınacağı öğrenildi. Ayrıca sabah saatlerinde polis ekipleri, 29 yaşındaki oyuncunun evine giderek kendisinden takıntılı hayranıyla ilgili bilgi aldı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Ünlü oyuncu, iki gün önce de Maslak'ta objektiflere yansımıştı. Serenay Sarıkaya, "Uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası." açıklamasını yapmıştı.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Sarıkaya, daha sonra "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini dile getirdi. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah." ifadelerini kullanmıştı.



