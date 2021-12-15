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  4. Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

15.12.2021 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma hayranları beğeni yağdırdı. Çok sayıda fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Sarıkaya, göğüs dekolteli pozuyla ise dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bir dizi fotoğraf paylaşan Sarıkaya, kısa ceketinin altına sütyen takmadığı pozunu da yayınladı. Ancak takipçileri, Sarıkaya'nın sütyensiz pozu yerine büyük ayaklarına dikkat etti.

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Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor.

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Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.

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Instagram hesabından çok sayıda fotoğraf paylaşan Sarıkaya, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
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29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına saatler içinde 300 binden fazla beğeni geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
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