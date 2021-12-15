Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bir dizi fotoğraf paylaşan Sarıkaya, kısa ceketinin altına sütyen takmadığı pozunu da yayınladı. Ancak takipçileri, Sarıkaya'nın sütyensiz pozu yerine büyük ayaklarına dikkat etti.

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.



Instagram hesabından çok sayıda fotoğraf paylaşan Sarıkaya, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.



29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına saatler içinde 300 binden fazla beğeni geldi.







