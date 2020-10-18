Serenay Sarıkaya göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.

Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.



Nişantaşı'ndaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar hızlıca aracına binen oyuncuya "Estetik için mi geldiniz?" sorusu yöneltildi. Sarıkaya, "Bu konular hakkında konuşmayacağım. Acelem var. Lütfen daha sonra konuşalım" diyerek aracına binip evinin yolunu tuttu. (Snob Magazin)



