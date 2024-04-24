Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Mert Demir yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış... O görüntüler sosyal medyayı salladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Demir 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adı Serenay Sarıkaya ile anılan Demir uzun süre sessizliğini korudu.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülenen ikili böylelikle aşklarını belgelemiş oldu. Mert Demir şimdi de yıllar önceki görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

MEĞER O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞ

Demir’in 2013 ve 2014 yılında iki yıl üst üste O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıktı.

İlk katıldığında hiç bir jüri üyesini döndüremeyen Mert Demir 2. kez katıldığında şarkısının en başında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmış.

Mert Demir'in O Ses Türkiye'deki görüntüleri gündem olurken ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi de herkesi şaşırttı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü şarkıcının eski haline sosyal medyada; 'Helal olsun sana', 'Nasıl değişmiş', 'Eski hali daha iyiymiş', 'Daha yakışıklıymış bu haline dönsün' gibi yorumlar yapıldı.