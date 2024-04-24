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Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Mert Demir yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış... O görüntüler sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 14:53
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'Ateşe Düştüm' şarkısıyla dillere pelesenk olan Mert Demir'in adı bir süredir Serenay Sarıkaya ile anılıyordu. Aşk iddiaları karşısında uzun süre sessizliğini koruyan ikili geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülendi. Serenay Sarıkaya ile aşkı belgelenen Mert Demir şimdi de yıllar önceki görüntüleriyle adından söz ettirdi. Yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan Demir'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Mert Demir yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış... O görüntüler sosyal medyayı salladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Demir 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adı Serenay Sarıkaya ile anılan Demir uzun süre sessizliğini korudu.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülenen ikili böylelikle aşklarını belgelemiş oldu. Mert Demir şimdi de yıllar önceki görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

mert demir seranayyy

MEĞER O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞ

Demir’in 2013 ve 2014 yılında iki yıl üst üste O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıktı.

mert demir 3

İlk katıldığında hiç bir jüri üyesini döndüremeyen Mert Demir 2. kez katıldığında şarkısının en başında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmış.

mert demir 1

Mert Demir'in O Ses Türkiye'deki görüntüleri gündem olurken ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi de herkesi şaşırttı.

mert demir 2

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü şarkıcının eski haline sosyal medyada; 'Helal olsun sana', 'Nasıl değişmiş', 'Eski hali daha iyiymiş', 'Daha yakışıklıymış bu haline dönsün' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya mert demir ele
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