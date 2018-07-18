Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),Head&Shoulders, CarrefourSA ve ÇEVKO’nun iş birliği ile düzenlenen etkinliğe Serenay Sarıkaya katıldı.
Serenay Sarıkaya Kilyos'ta çöp topladı!
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Toplum Gönüllüsü gençler ile kıyıda atık toplayan, daha önce de yaptığı çevreci paylaşımlarla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, etkinliğe dair yaptığı açıklamada:
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“Bugün çok güzel bir sebep için Kilyos’ta buluştuk. Kıyılarda ve denizlerde kirlenmeye sebep olan bu atıklara bir dur demek için bugün hepimiz buradayız...
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