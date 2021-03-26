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Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi!

26.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya’nın kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi büyük beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi!

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yine gündem oldu. Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan Serenay Sarıkaya şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

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Son olarak Maldivler tatili yapan Serenay Sarıkaya şu sıralar sosyal medyada bolca vakit geçiriyor. Instagram hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.


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Serenay Sarıkaya Instagram
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