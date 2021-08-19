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Serenay Sarıkaya kırmızı süper mini elbiseli fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vurdu

19.08.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Uzun süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yeni çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Serenay Sarıkaya, kırmızı süper mini elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Serenay Sarıkaya kırmızı süper mini elbiseli fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Serenay Sarıkaya, yaz tatilinden hayranlarını heyecanlandıran fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Instagram’da dokuz milyonu aşkın takipçisi olan başarılı oyuncunun her karesi yüz binlerce beğeni alıyor.

SERENAY SARIKAYA: EVDEYİM BEBEĞİM

Her karesiyle konuşulan oyuncu, kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.

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Üç kare yayınlayan Sarıkaya, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyuncu fotoğraflara, "Bebeğim evdeyim" yazdı.

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Oyuncu, daha önce paylaştığı kırmızı bikinisiyle Hande Erçel'in paylaştığı kırmızı mayosuyla karşılaştırılmıştı.

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Hande Erçel, daha sonra karşılaştırılmaktan rahatsız olup fotoğrafı silmişti. Kerem Bürsin, Sarıkaya'dan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Serenay Sarıkaya Instagram
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