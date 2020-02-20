Serenay Sarıkaya’lı Bergen'in hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi belli oldu

Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaşamındaki zorlu mücadeleyi müziğine de yansıtmış olan Bergen'in öyküsünü anlatacak filmin seyirciyle buluşacağı tarih netleşti. Arabesk müziğinde bir döneme damgasını vuran Bergen’in hayatının filme uyarlanması için bir süredir ön çalışma yapılıyordu. Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı filmin çekim planı hızlandı ve yapımın 27 Kasım 2020’de gösterime girmesi bekleniyor.

Bergen’in zorlu hayat hikayesini konu edinen filmde ‘Acıların Kadını’ olarak bilinin şarkıcıyı Sarıkaya canlandıracak. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alacak filmin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



