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Serenay Sarıkaya'nın dekolteli davet fotoğrafları olay oldu! Ünlü yıldız Priyanka Chopra ile bir araya geldi

09.06.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransız bir mücevher markasının elçisi olarak davete katıldı. Sarıkaya'nın davet sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isim, Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile de bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Serenay Sarıkaya'nın dekolteli davet fotoğrafları olay oldu! Ünlü yıldız Priyanka Chopra ile bir araya geldi

Medcezir, Adanalı, Fi dizisi gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu bir Fransız mücevher markasının Paris'te düzenlenen davet etkinliğine katıldı. Sarıkaya, davette pek çok ünlü isimle bir araya gelirken, çekildiği fotoğrafları da sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

SERENAY SARIKAYA'NIN DEKOLTELİ DAVET FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU!

Sarıkaya'nın altın sarısı işlemeleri olan elbisesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.

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Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara takipçilerden "Muazzam güzelsin" ,"Işıl ışılsın aşkım bu ne güzellik", "Altın kızım" gibi yorumlar geldi.

PRIYANKA CHOPRA İLE BİR ARAYA GELDİ!

Mücevher markasının Türkiye marka elçisi olan Sarıkaya, davette Hint asıllı oyuncu olan Priyanka Chopra ile de bir araya gelerek poz verdi.

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Markanın yeni koleksiyonu ‘Eden the Garden of Wonders of High Jewelry’ için Paris’e giden Sarıkaya, elbise olarak ise Maison Valentino imzalı bir kıyafet tercih etti.

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İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Serenay Sarıkaya
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