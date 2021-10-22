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Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi olay yarattı!

22.10.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor. Sarıkaya, son olarak beyaz gömlekli karelerini paylaştı. Dekoltesi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi olay yarattı!

Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Ekranlardan bir süredir uzakta olan Serenay Sarıkaya, yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Bugün sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, yine adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya, beyaz gömleğiyle pozunu paylaştı.
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Sosyal medya takipçileri ise ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
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