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  4. Serenay Sarıkaya'nın farklı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Bakan bir daha baktı

Serenay Sarıkaya'nın farklı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 08:30
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Farklı tarzı ile dikkat çeken Sarıkaya'nın ayakkabı ve elbise tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.

Serenay Sarıkaya'nın farklı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Bakan bir daha baktı

Başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya son dönemde özel hayatıyla da gündemde.

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Şu sıralar dillere pelesenk olan şarkıları ile adından söz ettiren Mert Demir ile birliktelik yaşayan Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor.

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Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya bu defa farklı tarzı ile dikkat çekti. Gri tamamen pullardan oluşan bir elbise giyen Sarıkaya'nın kırmızı çiçek desenli ayakkabıları da olay oldu.

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YORUM YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın farklı kombini adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Harika görünüyor', 'Seranay aurası diye bir şey var', 'Ne giyse yakışıyor' derken bazı kullanıcılar da 'Bu ne giymiş', 'Bu sefer hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.

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Vitrin


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Serenay Sarıkaya
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