Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Popon nerede?

Son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, geçen günlerde sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Mikonos tatiline çıkmıştı.

Oyuncunun tatilden paylaştığı fotoğraflar çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya, Instagram hesabına en son bu fotoğraf yükledi.

Her fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum gelen oyuncunun son paylaşımı beğeniden çok eleştiri aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'ya gelen yorumlardan bazıları:

-Popon nerede?

-Sana ne oldu?

-Squat yap biraz.

-Kilo al artık.

-Kız resmen kurumuş.

-Kız o ne öyle dümdüz!

