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  4. Serenay Sarıkaya sahneden iner inmez Taner Ölmez'e sarıldı

Serenay Sarıkaya sahneden iner inmez Taner Ölmez'e sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Medcezir dizisinde birlikte rol alan Serenay Sarıkaya ile Taner Ölmez 'Ayaklı Gazete Ödül' gecesinde bir araya geldi. Sarıkaya'nın ödülünü almasının ardından Ölmez'e koşup sarılması gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Geçen hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından "Yılın En İyi Tiyatro Ödülü"ne layık görülen Serenay Sarıkaya bu hafta da aynı ödülü Ayaklı Gazete Ödül gecesinde aldı.

Şıklığıyla gecede nefes kesen Sarıkaya'ya Saba Tümer ve Deniz Akkaya da övgüler yağdırdı. Alice Müzikali'yle ilk kez sahne deneyimi yaşadığına vurgu yapan Sarıkaya "Umarım bu ödüller devam eder. Sahnede olmayı çok seviyorum" dedi.

Sarıkaya sahneden ayrılırken de Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Taner Ölmez'e doğru koştu ve bu sezon Mucize Doktor dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Ölmez'e uzun uzun sarıldı.

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