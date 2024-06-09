Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'i kulisten izledi! "Ateşe düşmüş"

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin birlikteliği Sarıkaya'nın Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yapmasından sonra başlamıştı.

22 Nisan'da ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çift, Sarıkaya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.

Demir'in konserine giden oyuncu, sahne arkasından çektiği kareye "Kralım" notunu düştü.

Sarıkaya, daha önce Demir'in paylaştığı kapak fotoğrafına, "O tişört benim" yorumunu yapmıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine kırmızı gül emojisiyle karşılık verdi.





