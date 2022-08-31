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Serenay Sarıkaya siyah dantelli bikini pozlarıyla nefes kesti!

31.08.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya güzelliği ve paylaştığı pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Güzel oyuncu gittiği tatilden pozlarını Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmiyor. Sarıkaya, son olarak siyah dantel detaylı bikinisiyle çekildiği pozları paylaştı.

Serenay Sarıkaya siyah dantelli bikini pozlarıyla nefes kesti!

Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor. Sarıkaya gittiği tatilden büyüleyici pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

SİYAH DANTELLİ BİKİNİSİYLE BÜYÜLEDİ

30 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatilde çekildiği siyah dantel detaylı bikinisi ile pozlarını sık kullandığı Instagram hesabında paylaştı.

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Düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncu takipçilerinden tam not aldı.

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Sarıkaya bronz teni ve göğüs dekoltesi ile dikkat çekti.

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Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya şu sıralar tatilde.

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İşte Serenay Sarıkaya'nın diğer pozları;

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