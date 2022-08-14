Serenay Sarıkaya tatili noktaladı! "Çok yoğunum"

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya bir süredir tatildeydi. Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Sarıkaya, İstanbul'a döndü.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sarıkaya, önceki gün Levent'te görüntülendi. Menajeri Ayşe Barın ile toplantı yapan 30 yaşındaki oyuncu, yeni projeleri değerlendirmeye başladı.

Otomobilinin içerisinde keyifli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, muhabirlerin Mikonos tatili esnasında Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans ettiği anları hatırlatması üzerine "Çok yoğunum, daha sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.

