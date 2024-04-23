Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya yaptığı projelerle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyordu. Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Aşklarını bir türlü açıklamayan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti.

İLK KEZ KONUŞMUŞTU!

Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.

VE AŞK BELGELENDİ! İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir türlü yan yana göremediğimiz Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bugün itibarıyla belgelendi. Ünlü çift, mekan çıkışında ilk kez el ele görüntülendi.

GazeteMagazin'in görüntülediği çift bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Çift, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermeyerek araçlarına bindi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in araca bindikten sonra etrafa gülücükler saçtığı da gözlerden kaçmadı. Çiçeği burnunda çiftin keyfi yerindeydi.







