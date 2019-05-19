Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla ilk 5'î zorluyor.
Sergen Yalçın'ın başarılı performansıyla çıkış yakalayan Alanyaspor, ligin 29. haftasında Fenerbahçe'yi de yenmişti. Bu maçın ardından çekilmiş bir videoda Sergen Hoca'nın keyifli anları kameralara yansıyor.
"F.BAHÇE KÜME HATTINDA, BİZ İLK 5'E OYNUYORUZ"
Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşma sonrası Sergen Yalçın'ın odasında çekilmiş görüntüler sosyal medyanın gündemine geldi.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan videoa Sergen Yalçın, "Abi aramızda fark var. Adamlar (Fenerbahçe) kümede kalmaya çalışıyor, ben beşinciliğe oynuyorum" ifadelerini kullanıyor. Yalçın'ın bu sözlerinin ardından sigara yaktığı da görülüyor.
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