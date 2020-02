Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması

Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ederek puanını 36 yapan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Önümüzdeki 5 haftada önemli maçlara çıkacaklarını ve bu sonuçların ardından Beşiktaş’ın hedefinin belli olacağını söyleyen Yalçın, Lucescu’nun kulübe döneceği iddialarıyla ilgili olarak da, "Ben hocayı çok severim, çok saygı duyarım. Hangi görev olursa olsun, kapı sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Kazanmak çok önemliydi. İçinde bulunduğumuz durum, hiç kredimiz olmadığını gösteriyor. Kazanmak zorundayız. Yukarıya yakın olmak için her hafta mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bunu da skor ve oyun olarak birleştirmeliyiz. İyi bir hafta odu bizim için. Taraftarımızla, teknik ekibimizle, takımımızla, yönetimimizle birlik olma adına önemli bir hafta oldu bizim için. Tutuk başladık oyuna. 2 haftadır kazanıyoruz ama rakipler çok savunma yapıyorlar. Set oyunu oynamak zorunda kalıyoruz, rakibi aşmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda ağır oynadık ve üretme anlamında sorunlar yaşadık. Kevin Boateng’in girmesi, topun bizde kalmasını ve rahat hücum etmemizi sağladı. Bu da kolay skor yapmamızı sağladı. İkinci yarıdaki oyundan biz çok memnun kaldık. Goller geldikçe oyuncuların güveni yerine geldi ve her geçen dakika üzerine koyarak gittik. Oyunun devamında iyi şeyler yaptığımızı da gördük. Bugünkü galibiyetten memnunuz, önümüzde de uzun bir zaman var. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz, inşallah bunu başarırız” ifadelerini kullandı.