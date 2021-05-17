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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

17.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya sevinç gözyaşları döktü. Peki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Karibskaya'nın şampiyonluğu ağlayarak kutladığı o anlar...

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Eski millî futbolcu olan ve şimdilerde ise Beşiktaş takımının teknik direktörü olan 48 yaşındaki Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç güzel hakkında merak edilen detaylar...

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bu sezon şampiyonluk elde ederek Beşiktaş tarihine adını yazdıran Sergen Yalçın'ın kalbini Lisaveti Karibskaya'ya çaldırdığı iddia edildi. Araştırılmaya başlanan Karibskaya'nın 22 yaşında ve aslen Ukraynalı olduğu öğrenildi. Öte yandan Karibskaya'nın modellik mesleğini icra ettiği bilgisine ulaşıldı.

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

SERGEN YALÇIN'DAN GENÇ SEVGİLİYE INSTAGRAM YASAĞI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir süredir beraberlik yaşadığı 22 yaşındaki sevgilisine sosyal medya hesaplarını kapattırdığı ortaya çıktı. Yalçın'ın şampiyonluk yolunda ilerlediği sürede adının aşk dedikoduları ile gündeme gelmemesi ve bu süreci engellememesi adına sosyal medya yasağı koyduğu öne sürüldü. Aynı zamanda Yalçın'ın şampiyonluğun ardından genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatil yaptığı da iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

ŞAMPİYONLUK GÖZ YAŞLARI DÖKTÜ

Lisaveti Karibskaya Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti. Öte yandan ünlü modelin Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip ettiği ve seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen'in kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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