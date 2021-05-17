Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Eski millî futbolcu olan ve şimdilerde ise Beşiktaş takımının teknik direktörü olan 48 yaşındaki Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç güzel hakkında merak edilen detaylar...

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bu sezon şampiyonluk elde ederek Beşiktaş tarihine adını yazdıran Sergen Yalçın'ın kalbini Lisaveti Karibskaya'ya çaldırdığı iddia edildi. Araştırılmaya başlanan Karibskaya'nın 22 yaşında ve aslen Ukraynalı olduğu öğrenildi. Öte yandan Karibskaya'nın modellik mesleğini icra ettiği bilgisine ulaşıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN GENÇ SEVGİLİYE INSTAGRAM YASAĞI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir süredir beraberlik yaşadığı 22 yaşındaki sevgilisine sosyal medya hesaplarını kapattırdığı ortaya çıktı. Yalçın'ın şampiyonluk yolunda ilerlediği sürede adının aşk dedikoduları ile gündeme gelmemesi ve bu süreci engellememesi adına sosyal medya yasağı koyduğu öne sürüldü. Aynı zamanda Yalçın'ın şampiyonluğun ardından genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatil yaptığı da iddia edildi.