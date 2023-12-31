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Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü! Beşiktaş'tan son güne kadar teklif bekleyen deneyimli çalıştırıcı Akdeniz ekibiyle anlaştı

31.12.2023 17:55 | Son Güncelleme:
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Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın sürpriz bir hamle yaparak Antalyaspor ile anlaştığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın ile görüşüp her konuda anlaşma sağladı.

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü! Beşiktaş'tan son güne kadar teklif bekleyen deneyimli çalıştırıcı Akdeniz ekibiyle anlaştı

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan deneyimli isim Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlere yönelmesinin ardından ikinci planda kalan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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1.5 SENELİK ANLAŞMA SAĞLANDI

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Antalyaspor, Sergen Yalçın ile 1.5 senelik anlaşma sağladı. Kısa süre içinde Antalya'ya gelmesi beklenen Sergen Yalçın'ın Salı günü takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEMİŞTİ

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Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından son güne kadar Beşiktaş'tan teklif bekleyen Sergen Yalçın'ın, Hasan Arat yönetiminin yabancı teknik direktör istemesinden dolayı rotasını çevirdiği öğrenilmişti. Kısa süre içinde Antalyaspor ile el sıkışan deneyimli çalıştırıcının yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı gelen haberler arasında...

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