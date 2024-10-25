Sergi pozlarına tepki yağmıştı! Uraz Kaygılaroğlu'nun rol arkadaşı Cemre Baysel'den beklenmedik hamle! 'Geç bile kaldı...'

19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürmüştü. Bu olaydan yarım saat sonra ise sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı atmıştı. bu cinayetlerin ardından da Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar akıllara gelmişti.

"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi." diyen Kaygılaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü.

CEMRE BAYSEL'DEN BEKLENMEYEN HAMLE GELDİ!

Geçtiğimiz sezon Sakla Beni dizisinde rol alan ve şimdilerde Leyla'yla ekranlara gelen Cemre Baysel'den haftalar sonra Uraz Kaygılaroğlu hamlesi geldi. Güzel ve başarılı oyuncu, Sakla Beni dizisinde başrolleri paylaşmış olduğu Uraz Kaygılaroğlu'nu sosyal medya hesabında takipten çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu da Cemre Baysel'i takipten çıkardı. Baysel'in bu hamlesi ise gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Geç bile kaldı' yorumunu yaptı.