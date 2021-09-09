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Sergio Ramos'un dönüş tarihi uzadı

09.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin flaş transferlerinden Sergio Ramos'un sahalara dönüş tarihinin 1 aya yakın olduğu belirtiliyor.

Sergio Ramos'un dönüş tarihi uzadı

PSG'nin yaz dönemi flaş transferlerinden Sergio Ramos'un sahalara dönüş tarihi hala netlik kazanmadı.

35 yaşındaki deneyimli stoperin geçen sezondan bu yana devam eden sakatlığının devam ettiği ancak maça çıkabilecek seviyeye hala gelemediği aktarıldı. Le Parisien'e göre Sergio Ramos hayranlarının oyuncuyu sahada görmek için biraz daha beklemek zorunda kalacağı aktarılırken deneyimli stoperin Eylül ayı sonuna kadar sahaya çıkmasının zor olduğu aktarıldı.

Sergio Ramos en son 5 Mayıs tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye kaybettikleri maçta sahadaki yerini almıştı.

(SPORX)

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