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Sergiye gitti dünyaca ünlü 6 milyon dolarlık eseri yedi!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünyaca ünlü eseri “Comedian” 2 Temmuz’da Fransa’nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz müzesinde bir ziyaretçi tarafından yenildi. Çinli koleksiyoncu ve kripto girişimcisi Justin Sun, “Comedian”i 6,24 milyon dolara satın almıştı.

Sergiye gitti dünyaca ünlü 6 milyon dolarlık eseri yedi!

Taze bir muzun duvara bantlanmasıyla oluşan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünyaca ünlü eseri “Comedian” 2 Temmuz’da Fransa’nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz müzesinde bir ziyaretçi tarafından yenildi.

Sergiye gitti dünyaca ünlü 6 milyon dolarlık eseri yedi! 1

Müzenin güvenlik ekibi, muzun bir ziyaretçi tarafından tekrar yenmesi üzerine “iç prosedürler doğrultusunda hızlı ve sakin” şekilde müdahale etti. Muz birkaç dakika içinde yeniden yerine yerleştirildi.

6,24 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI

“Comedian” eseri, sanat piyasasındaki finansal spekülasyonların saçmalığını ve bilgi sistemlerinin kırılganlığını vurgulamayı amaçlıyor. 2019’da Art Basel Miami’de, performans sanatçısı David Datuna, duvardaki muzu alıp herkesin önünde yemişti. Eser bu olayın ardından 120 bin dolara satılmıştı.

Sergiye gitti dünyaca ünlü 6 milyon dolarlık eseri yedi! 2

Kasım 2024’te, Çinli koleksiyoncu ve kripto girişimcisi Justin Sun, “Comedian”i 6,24 milyon dolara satın aldıktan sonra eserdeki muzu yedi.

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