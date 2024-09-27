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  4. Serhat Akın'a yapılan çirkin saldırı sonrası o video gündem oldu! Eski futbolcu meğer vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış... "Beni indirecekler"

Serhat Akın'a yapılan çirkin saldırı sonrası o video gündem oldu! Eski futbolcu meğer vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış... "Beni indirecekler"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 08:19
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Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve şu sıralar yorumculuk yapan Serhat Akın, canlı yayın sonrası çıktığı stüdyonun önünde silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akın'ın daha önceki bir programda saldırıya uğrayacağını kendi ağzıyla açıkladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Serhat Akın'a yapılan çirkin saldırı sonrası o video gündem oldu! Eski futbolcu meğer vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış... "Beni indirecekler"

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMA SIKTILAR"

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Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

MEĞER KENDİ AĞZIYLA AÇIKLAMIŞ

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Öte yandan Serhat Akın'ın saldırıdan bir gün önce Sports Digitale programında yaptığı konuşmada, "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...

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Süper Lig silahlı saldırı Serhat Akın son dakika fenerbahçe saldırı
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