Serhat Akın'a yapılan çirkin saldırı sonrası o video gündem oldu! Eski futbolcu meğer vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış... "Beni indirecekler"

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMA SIKTILAR"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

MEĞER KENDİ AĞZIYLA AÇIKLAMIŞ

Öte yandan Serhat Akın'ın saldırıdan bir gün önce Sports Digitale programında yaptığı konuşmada, "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...