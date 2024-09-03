Serhat Akın'dan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen yorumu! ''Galatasaray belini kırmaya geliyor...'' Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulundu!

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılılar Napoli yönetimi ile arası bozulan ve kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Büyük ses getiren transfer haberi sonrası eski Fenerbahçe'nin futbolcusu, şimdilerin ise futbol yorumcusu Serhat Akın, transferi değerlendirdi.

''GALATASARAY ÖYLE BİR ŞEY YAPIYOR Kİ''

Serhat Akın, Süper Lig'in son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın kadro planlamasını; “Galatasaray öyle bir şey yapıyor ki şu an, Mourinho’lu kurulan takımda Galatasaray bir daha şampiyon olursa bu sefer beli doğrultamazsın, kırmaya gidiyor beli.” ifadeleriyle değerlendirdi.

''HAALAND VE MBAPPE SEVİYESİNDE''

Serhat Akın sözlerine şöyle devam etti;

"Osimhen, acayip beğendiğim bir oyuncu. Moraller bozuk mu, benim bozuk. Ama mesela Fenerbahçe yönetiminin bozuk olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray, Haaland ve Mbappe seviyesine yakın bir oyuncu aldı. Sen de 8 numara alacaksın kardeşim! O açığı kapatmak zorundasın."

"FENERBAHÇE, DEVASA BİR ŞEY YAPMALI"

"Osimhen geldiği için senin de devasa bir şey yapman gerekiyor. Bak devasa diyorum! Galatasaray Osimhen'i aldı. Fenerbahçe taraftarına borçlular. Fenerbahçe taraftarından rica ediyorum. Kimin aklında hangi isim varsa döksün. Yönetime baskı kurmamız lazım."

''ALİ KOÇ'UN SON ŞANSI''

"Mourinho geldi diye bu altı yıllık döneme başarılı diyemeyiz ve bence bu son şansı. Öyle bir isim gelmeli ki ses gelmesi lazım. Fenerbahçe, Mourinho’yu getirdi burayı kaçırmayalım. Bunu gazlamak için söylemiyorum. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hocası. Galatasaray, Mourinho’ya karşı Osimhen’i çekiyor. Ama orası bu kadar yüklendiyse senin 1-2 hamleye ihtiyacın var.

"BU REAKSİYONU REAL MADRİD VERİYOR"

Icardi, Batshuyi ve Osimhen… Bu hangi seviye abi? Böyle bir reaksiyonu normalde Real Madrid veriyor. Bu hangi seviye abi, soruyorum. Bana cevap verin."

''FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE OLSAM...''

"Fenerbahçe yönetiminde olsam ve başkana 'Osimhen ile görüşeceğim' desem herhalde kovarlar beni."