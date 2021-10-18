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Serhat Akın'dan olay yorum: Fenerbahçe'yi sahadan çekerdim

18.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da oynanan mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin dün akşam sahadan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Serhat Akın'dan olay yorum: Fenerbahçe'yi sahadan çekerdim

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için eski futbolculardan Serhat Akın'dan flaş bir yorum geldi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Serhat Akın, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştirdi.

"FUTBOLU BİTİRDİLER"

Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı" şeklinde yorumda bulundu. Eski futbolcunun paylaşımında "Türkiye de futbolu bitirdiler. Yazık, çok yazık!" ifadeleri de yer aldı.

Serhat Akın'ın paylaşımı şöyle;

"Bunun gibi hakemler olduğu süre futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlerede yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim Türkiye'de futbolu bitirdiler yazık çok yazık"

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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