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  4. Serhat Akın program çıkışı vurulmuştu! 'Hedef gösterildim' diyerek o isimleri açıkladı

Serhat Akın program çıkışı vurulmuştu! 'Hedef gösterildim' diyerek o isimleri açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.09.2024 19:02
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Yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınırken Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı. Hedef gösterildiğini ifade eden Akın ifadesinde kendisini hedef gösteren o isimleri açıkladı. Öte yandan tetikçi, ifadesinde 250 bin TL karşılığında Serhat Akın'ı vurduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında silahı ateşleyenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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SERHAT AKIN KENDİSİNİ HEDEF GÖSTEREN KİŞİLERİ AÇIKLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda Akın ifadesine ulaştı. İfadesinde "Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyen Akın o kişilerin isimlerini de açıkladı. Akın, "Beni hedef gösteren kişiler bunlardır; Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı, Can Arat" dedi.

SERHAT AKIN'I 250 BİN TL'YE VURMUŞ

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Öte yandan Yeni Şafak'ın haberine göre 'Serhat Akın'ı Vurun' talimatını Gürcistan'daki bir isimden alan şüphelilerin, 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tetikçi, 250 bin TL karşılığında Serhat Akın'ı vurduğunu söyledi.

Azmettirici şüpheli H. Ş.'nin cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

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Hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu belirlendi.

Silahı kullanan Ozan Dalmaz'ın 'oto hırsızlığından', O. M.'nın 'kasten yaralamadan' suç kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın 'yaralama' dahil 7, İ.T.'nin ise 'yaralamadan' 3 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Serhat Akın
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