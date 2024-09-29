Serhat Akın program çıkışı vurulmuştu! 'Hedef gösterildim' diyerek o isimleri açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında silahı ateşleyenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

SERHAT AKIN KENDİSİNİ HEDEF GÖSTEREN KİŞİLERİ AÇIKLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda Akın ifadesine ulaştı. İfadesinde "Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyen Akın o kişilerin isimlerini de açıkladı. Akın, "Beni hedef gösteren kişiler bunlardır; Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı, Can Arat" dedi.

Serhat Akın vurulduktan sonra verdiği ilk ifadesinde 4 kişinin kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

" ● Ahmet Ercanlar

● Murat Aşık

● Rasim Ozan Kütahyalı

● Can Arat

Beni hedef gösteren kişiler bunlardır. Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" dedi. pic.twitter.com/jrWfaIr0Dy — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 29, 2024

SERHAT AKIN'I 250 BİN TL'YE VURMUŞ

Öte yandan Yeni Şafak'ın haberine göre 'Serhat Akın'ı Vurun' talimatını Gürcistan'daki bir isimden alan şüphelilerin, 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tetikçi, 250 bin TL karşılığında Serhat Akın'ı vurduğunu söyledi.

Azmettirici şüpheli H. Ş.'nin cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu belirlendi.

Silahı kullanan Ozan Dalmaz'ın 'oto hırsızlığından', O. M.'nın 'kasten yaralamadan' suç kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın 'yaralama' dahil 7, İ.T.'nin ise 'yaralamadan' 3 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.