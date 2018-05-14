MAGAZİN

Serhat Akın yine rahat durmadı! Hadise çıldıracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Serhat Akın, Hadise için “Hadise yıllar önce tanıştığımızda küt saçlı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Sonradan açıldı. Arap atı gibi” demişti. Hadise de bu sözlere tepki gösterince Akın özür dilemişti. Eski futbolcu yine rahat durmadı ve Hadise ile ilk tanıştıkları günün fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "Haksız mıyım? diye sordu

Serhat Akın yine rahat durmadı! Hadise çıldıracak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitch platformunda, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..." demişti.

Bu sözlerin üzerine Hadise çok kızıp Serhat Akın'ın sözleri için sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!

"KADINA ŞİDDET BENİM ÜZERİMDEN YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum.

Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde.

"EMİNİM EŞİ DE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN FARKINDA"

Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında...

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.''

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HADİSE'NİN TEPKİSİ SONRASI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

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Hadise'nin bu açıklaması sonrasında Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hadise'den özür dilemişti. Ancak Serhat akın yine rahat durmadı. Serhat Akın, Hadise ile tanışma anının fotoğrafını paylaşıp takipçilerine, “haksız mıyım?” diye sordu.

Serhat Akın'ın son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

serhat

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Akın Hadise

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