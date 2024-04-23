Serhat Aslan Orkestrası, Türkiye ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarda tercih edilmeye devam ediyor

Serhat Aslan Orkestrası, her organizasyonun özel ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirirken etkinliğin gereksinimlerine uygun bir repertuar ve orkestrasyon planı oluşturmasıyla tanınıyor. Etkinlik performansını en ince detayına kadar düşünülerek titizlikle hazırlayan orkestra, yılların deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışımızla en mutlu anlarınıza tanık olmaya devam ediyor.

SERHAT ASLAN ORKESTRASININ HİZMETLERİ

Hizmet yelpazesi kalitesiyle adından söz ettirirken aynı zamanda düşünülen diğer detaylı hizmetler de şu şekilde sıralandı:

Event Orkestrası

Bando

Trio

Quartet

DJ & Perküsyon Performansı

Lansman Organizasyonu

Latino

Keman Show

Caz

Doğum Günü Organizasyonu

Evlenme Teklifi Organizasyonu

Fuar Organizasyonu

Mezuniyet Organizasyonu

Balkan Bandosu

Yaylı Orkestrası

Kep (Kurumsal Etkinlikleri Planlama)

Düğün Organizasyonu

Kurumsal Organizasyonlar

Festival Organizasyonu

Ev Partisi Organizasyonu

Açılış Organizasyonu

Gösteri Organizasyonu

Ses Işık

Catering

Transfer

Fotoğraf Kamera

Sanatçı Temini

Sunucu Spiker

Mekan Temini

SERHAT ASLAN ORKESTRASI MÜZİK TÜRLERİ

Serhat Aslan Orkestrası, çeşitli konseptlere uygun olarak geniş bir müzik yelpazesine hitap eden sahne organizasyonları sunmakta. Hayalinizdeki düğün müzik grupları arayışınız ne ise müzik türü ne olursa olsun, özel grup repertuvarları ve uzman ekibi sayesinde orkestra taleplerinizi eksiksiz karşılayabilir.







