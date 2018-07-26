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Serin Serin: Yaz Şerbeti

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TARİFLER HABERLERİ  | 26.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

İçtikçe içinizi ferhalatacak, portakallı reyhanlı enfes bir yaz içeceği tarifiyle karşınızdayız. Yaz Şerbeti, sıcak yaz günlerinde keyifli sohbetlerinize lezzetle eşlik edecek.

Serin Serin: Yaz Şerbeti

Malzemeler:

2 adet portakal kabuğu
2 adet limon kabuğu
5 adet limon suyu
2 adet portakal suyu
2 su bardağı şeker
½ demet reyhan
3-4 adet karanfil
2 litre su

Yapılışı:

Portakal ve limon kabuklarını şeker ile harmanlayın.

Portakal suyu, limon suyu ve reyhanı ve karanfilleri bir kapta karıştırın.

Bir tencereye 2 litre suyu ve şekerle harmanladığınız limon ve portakal kabuklarını ekleyin ve kaynatın.

Ilındıktan sonra reyhanlı karanfilli portakal-limon suyunu şerbete ekleyin.

3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra süzerek şişelere veya sürahiye doldurun.

Soğuk servis edin, ferah ferah için.

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