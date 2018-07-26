Serin Serin: Yaz Şerbeti

Malzemeler:

2 adet portakal kabuğu

2 adet limon kabuğu

5 adet limon suyu

2 adet portakal suyu

2 su bardağı şeker

½ demet reyhan

3-4 adet karanfil

2 litre su

Yapılışı:

Portakal ve limon kabuklarını şeker ile harmanlayın.

Portakal suyu, limon suyu ve reyhanı ve karanfilleri bir kapta karıştırın.

Bir tencereye 2 litre suyu ve şekerle harmanladığınız limon ve portakal kabuklarını ekleyin ve kaynatın.

Ilındıktan sonra reyhanlı karanfilli portakal-limon suyunu şerbete ekleyin.

3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra süzerek şişelere veya sürahiye doldurun.

Soğuk servis edin, ferah ferah için.