Serin Serin: Yaz Şerbeti

2 adet portakal kabuğu
2 adet limon kabuğu
5 adet limon suyu
2 adet portakal suyu
2 su bardağı şeker
½ demet reyhan
3-4 adet karanfil
2 litre su
Portakal ve limon kabuklarını şeker ile harmanlayın.
Portakal suyu, limon suyu ve reyhanı ve karanfilleri bir kapta karıştırın.
Bir tencereye 2 litre suyu ve şekerle harmanladığınız limon ve portakal kabuklarını ekleyin ve kaynatın.
Ilındıktan sonra reyhanlı karanfilli portakal-limon suyunu şerbete ekleyin.
3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra süzerek şişelere veya sürahiye doldurun.
Soğuk servis edin, ferah ferah için.
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