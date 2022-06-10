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Serinleten leziz bir tarif: Muzlu dondurma! Muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

10.06.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcakları kasıp kavururken serinlemek için en basit yöntem olarak akıllara dondurma geliyor. Muzlu dondurma ise yaz aylarında sevilen seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Serinleten leziz bir tarif: Muzlu dondurma! Muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yaz aylarında sıklıkla tercih edilenlerden biri olan muzlu dondurmayı evinizde çok az malzeme ile, fazla uğraşmadan hazırlayabilirsiniz. İşte muzlu dondurma tarifi ve malzemeleri...

MUZLU DONDURMA MALZEMELERİ

  • 6 adet muz
  • Şeker
  • 3 yemek kaşığı süt

Serinleten leziz bir tarif: Muzlu dondurma! Muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MUZLU DONDURMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle muzları soyun ve ince ince dilimleyin. Ardından geniş bir kaba dizin ve yaklaşık iki saat dondurucuda bekletin.

Dondurucudan aldıktan sonra mutfak robotundan geçirin. İçerisine süt ilave edin. Damak tadınıza göre şeker de ekleyebilirsiniz. Ardından yeni karışımı tekrardan robottan geçirin. Karışımı donması için dondurucuda bekletin. İsterseniz üzerine çikolata parçacıkları da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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