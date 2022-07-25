YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Serinletici karpuz sorbe tarifi! Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

Serinletici karpuz sorbe tarifi! Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

25.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz sorbe tarifi merak ediliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak bilinen karpuz ile hem sağlıklı hem de serinletici olan karpuz sorbe yapılıyor. Peki karpuz sorbe nasıl yapılır? İşte karpuz sorbe tarifi ve malzemeleri!

Serinletici karpuz sorbe tarifi! Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmesini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, sıcak havalarda tüketilebilecek karpuz sorbe tarifini ise şu şekilde paylaştı. İşte karpuz sorbe tarifi...

KARPUZ SORBE MALZEMELERİ NELER?

“Malzemeler:

  • 500 g karpuz
  • 1 limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bal

karpuz sorbe

Bu tadı bir kez deneyince hep yapmak isteyeceksiniz: Karpuzlu dondurma tarifiBu tadı bir kez deneyince hep yapmak isteyeceksiniz: Karpuzlu dondurma tarifi

KARPUZ SORBE TARİFİ

Karpuzlar doğranıp 1-2 saat kadar buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz limon suyu ve bal ile beraber blenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak 1-2 saat daha buzlukta bekletilir. İsteğe bağlı olarak üzerine böğürtlen ve taze nane yaprakları konularak servis edilebilir.”

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef lazanya nasıl yapılır?MasterChef lazanya nasıl yapılır?
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
Anahtar Kelimeler:
sorbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Kasığına kadar yırtmaç! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Kasığına kadar yırtmaç! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

Aman Fahriye görmesin... Para karşılığı yemek yediği Hürrem Sultan kostümlü hayranı bakın kim çıktı!

Aman Fahriye görmesin... Para karşılığı yemek yediği Hürrem Sultan kostümlü hayranı bakın kim çıktı!

Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın sevgililerinden biriydi! Yıllar sonra ortaya çıktı

Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın sevgililerinden biriydi! Yıllar sonra ortaya çıktı

"Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu! Daha fazla dayanamadı...

"Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu! Daha fazla dayanamadı...

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.