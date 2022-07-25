Serinletici karpuz sorbe tarifi! Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmesini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, sıcak havalarda tüketilebilecek karpuz sorbe tarifini ise şu şekilde paylaştı. İşte karpuz sorbe tarifi...

KARPUZ SORBE MALZEMELERİ NELER?

“Malzemeler:

500 g karpuz

1 limon suyu

1 yemek kaşığı bal

KARPUZ SORBE TARİFİ

Karpuzlar doğranıp 1-2 saat kadar buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz limon suyu ve bal ile beraber blenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak 1-2 saat daha buzlukta bekletilir. İsteğe bağlı olarak üzerine böğürtlen ve taze nane yaprakları konularak servis edilebilir.”

Kaynak: DHA



