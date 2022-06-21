Bu tadı bir kez deneyince hep yapmak isteyeceksiniz: Karpuzlu dondurma tarifi

Sıcaktan bunaltan yaz günlerinde en büyük kurtarıcılardan olan karpuz ve dondurma serinlememizi sağlıyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen bu gıdalar birleşince enfes bir lezzete sahip oluyorlar. Uzmanlar paketli dondurma yenilmesindense dondurmaların evde yapılmasını öneriyorlar. Evde yapacağınız bu dondurma o kadar lezzetli ve basit ki tarifini herkese vereceksiniz.

KARPUZLU DONDURMA TARİFİ

Malzemeler

5 dilim karpuz

½ paket krema

1 çay bardağı süt

½ çay bardağı şeker

Yapılışı

Karpuzun çekirdeklerini çıkarın ve minik küpler halinde doğrayın.

Kremanızı katı bir kıvam alana kadar el blenderı yardımıyla çırpın.

Karpuzu blenderınızın içerisine alın ve ezilene kadar karıştırın.

İyice ezildiğinde içerisine krema, süt ve şekeri ilave edin. Şeker içinde eriyene kadar karıştırın.

Şeker iyice eridiğinde karışımı saklama kabına aktarın. Derin dondurucuda yaklaşık 3 saat soğumaya bırakın. Yarım saatte bir dondurmanızı mutlaka karıştırın.

Donup, dilediğiniz kıvama geldikten sonra dondurma kaşığı yardımıyla dondurmalarınızı çıkarın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!



