Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı

TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Çayoğlu, dizinin çekimleri için Kıbrıs'a gitti.

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"KULAĞINA FISILDIYORUM"

Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel'le pozuna, "İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim" notunu düştü.

Özge Gürel ise sevgilisinin paylaşımına "Gözyaşı pıt. Yüzerek gelmek mantıklı gelmeye başladı sevgilim" yorumunu yaptı.



