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Serpil Çakmaklı'dan Ahu Tuğba paylaşımı! "Bazı dönemler birbirimizi kırdık..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 10:51
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın ölüm haberini alan Serpil Çakmaklı sosyal medyada duygularını paylaştı.

Serpil Çakmaklı'dan Ahu Tuğba paylaşımı! "Bazı dönemler birbirimizi kırdık..."

Ahu Tuğba bir süredir Koah hastalığıyla mücadele ediyordu. Son dönemde ciddi sağlık sorunları yaşayan Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti.

Kızı Anjelik tarafından yatağında bulunan Ahu Tuğba'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin Türkiye'ye gelmesi beklenen Yeşilçam'ın efsane isminin ölüm haberi sonrası paylaşımlar da geldi.

Yeşilçam'ın yine efsane isimlerinden Serpil Çakmaklı Ahu Tuğba ile bir pozunu paylaştı.

"Bazı günler vardır ya hiç uzun saatler sosyal medyaya girmediğiniz işte o günlerden bir gün ve telefonumun şarjı bitmiş farkında bile olmadım" diyen Serpil Çakmaklı acı haberi alışını ve duygularını şu sözlerle paylaştı:

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"BAZI DÖNEMLER KARŞI KARŞIYA GELDİK"

"Telefonumu açtığım an arkadaşlarımdan o kadar çok sesli mesajlar gelmiş dinlediğim an yıkıldım. Canım Ahu'mu kaybetmişiz. Merve'mi de kendi kızı gibi çok severdi Merve de kendisini. Bazı dönemler birbirimizi kırdık karşı karşıya geldik boş sebeplerle gençlik dönemi...

Ahu Tuğba'nın ölümünde kahreden detay! Kızı o halde görünce zorladı ama... Ahu Tuğba'nın ölümünde kahreden detay! Kızı o halde görünce zorladı ama...

Ne yaşandıysa yaşandı seninle yıllarımız geçti çocuklarımız birlikte aynı okulda okudular tatillere çıktık birlikte o kadar çok anı biriktirdik ağladık güldük eğlendik. Artık yoksun çok çok üzgünüm sana veda edemedim uzun yıllar oldu seni görmeyeli Amerika'da olmandan dolayı. Seninle çekilen o kadar çok fotoğrafımız olmasına rağmen gazetede çıkan bu kare ile sana veda ediyorum. Mekanın cennet ruhun şad olsun güzel gözlüm..."

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Serpil Çakmaklı
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