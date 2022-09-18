Serpil Çakmaklı son halini paylaştı! Yıllara meydan okuyor

TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle şöhreti yakalayan ve pek çok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı'nın son hali gündem oldu. Yeşilçam'ın popüler simalarından Serpil Çakmaklı sosyal medyadan son halini paylaştı.

Banu Alkan ile birlikte oynadığı 'Bu İkiliye Dikkat' filmiyle hafızalara kazınan Çakmaklı 60 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.

Son hali gündeme gelen Çakmaklı'ya takipçileri "Yılların eskitemediği birisiniz", "Yıllar vız gelmiş", "Hâlâ güzelsiniz","Gençlere taş çıkartıyorsunuz" yorumları yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Flash TV yapımı 'Al Sana Haber'de bir dönem Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan hamile kaldığı sonrasında ise çocuğu aldırdığı iddia edilmişti.



