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Serpil Çakmaklı son halini paylaştı! Yıllara meydan okuyor

18.09.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın öne çıkan oyuncularından Serpil Çakmaklı sosyal medyada son halini paylaştı. Ekranlardan uzak olan Serpil Çakmaklı'yı görenler "Yıllar onu değiştirmiyor" yorumlarında bulundu. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali...

Serpil Çakmaklı son halini paylaştı! Yıllara meydan okuyor

TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle şöhreti yakalayan ve pek çok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı'nın son hali gündem oldu. Yeşilçam'ın popüler simalarından Serpil Çakmaklı sosyal medyadan son halini paylaştı.

Banu Alkan ile birlikte oynadığı 'Bu İkiliye Dikkat' filmiyle hafızalara kazınan Çakmaklı 60 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Son hali gündeme gelen Çakmaklı'ya takipçileri "Yılların eskitemediği birisiniz", "Yıllar vız gelmiş", "Hâlâ güzelsiniz","Gençlere taş çıkartıyorsunuz" yorumları yaptı.

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Geçtiğimiz aylarda Flash TV yapımı 'Al Sana Haber'de bir dönem Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan hamile kaldığı sonrasında ise çocuğu aldırdığı iddia edilmişti.

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Serpil Çakmaklı
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