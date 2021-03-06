Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Geçtiğimiz yıllarda minibüste ilerlerken bir trafik kazasına karışan Serpil Sarı’nın kafasına 16 dikiş atılmıştı. Serpil Sarı, o anlara dair sosyal medyadan da açıklama yapmıştı. Trafik olduğu için minibüsün yolundan saptığını kaydeden ünlü şarkıcı, olayın bir anda geliştiğini söylemişti.
SERPİL SARI KİMDİR?
Serpil Sarı'nın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunamadı...
Ancak İbrahim Tatlıses’in eski vokalisti olan Serpil Sarı, 2010’da Tecelli, 2015’te Misafir, 2019’da Öldüm Öldüm adındaki albümlerini çıkardı. İbo Show'un eski bölümlerinde de şarkılar seslendiren Serpil Sarı, Mart 2019'da bir trafik kazasına karışarak ölümden dönmüştü.
İstanbul Maltepe’de güzergâh dışına çıkarak farklı yola giren minibüs, seyir hâlinde ilerleyen araca çarpmıştı. Minibüste bulunan Tatlıses’in eski vokalisti Serpil Sarı ve biri yaşlı iki kadın yaralanmıştı. Maltepe Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak’ta meydana gelen kazada, şoför trafiğe takılmamak için güzergâh değiştirip farklı bir yola girdi.
Yolda hızla ilerleyen minibüs o sırada yolda seyir hâlindeki bir otomobile çarptı. Hızını alamayan minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle minibüsün arka koltuğunda oturan Serpil Sarı, minibüsteki bir kadın ve araçtaki yaşlı bir kadın yaralandı.
Başından yaralanan Serpil Sarı’ya 16 dikiş atıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arkasından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.
Olayda başına 16 dikiş atılan Serpil Sarı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, büyük bir kaza atlattığını vurguladı. Yolun kalabalık olduğunu ve minibüs şoförünün de arka caddeden gittiğini kaydeden Serpil Sarı, kazanın anlık bir şekilde meydana geldiğini belirtti.
Kendine ait albüm çalışması esnasından Tatlıses’le tanışan Serpil Sarı, gelen teklifle albüm çalışmasının dışında sanatçıya da vokallik yapmaya başlamıştı.
Müziğe 11 yaşında başladığını ifade eden Serpil Sarı, ailede pek müzikle uğraşan olmadığını ancak birçok akrabasının sesinin güzel olduğunu anlattı. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen Serpil Sarı, ilk başta düğün salonlarında sahne almaya başladı.
Ardından kendisini geliştirdiğini kaydeden Serpil Sarı, doğuştan gelen yeteceği aldığı eğitimlerle bestelediğini aktararak, Arif Sağ Müzik Merkezi’nde bir süre eğitim aldığını ifade etti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giderek Şan dersleri de alan Serpil Sarı, Tatlıses’le 10 sene çalıştığını söyledi.
Tatlıses’e yapılan saldırıya kadar ünlü türkücüyle çalıştığını vurgulayan Serpil Sarı, bir yandan vokalistlik yaparken diğer taraftan da sahnelere çıkmaya devam etti.
Serpil Sarı, kendi özel programlarına gittiğini de anlatmıştı.
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