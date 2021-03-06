MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

06.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

İbrahim Tatlıses’in eski vokalistlerinden Serpil Sarı, çıkardığı albümleri, kulakların pasını silen sesiyle çok seviliyor. Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırıya kadar 10 yıl boyunca ünlü türkücüyle çalıştığını anlatan Serpil Sarı, diğer taraftan da kendi albüm çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda minibüste ilerlerken bir trafik kazasına karışan Serpil Sarı’nın kafasına 16 dikiş atılmıştı. Serpil Sarı, o anlara dair sosyal medyadan da açıklama yapmıştı. Trafik olduğu için minibüsün yolundan saptığını kaydeden ünlü şarkıcı, olayın bir anda geliştiğini söylemişti.

SERPİL SARI KİMDİR?

Serpil Sarı'nın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunamadı...

Ancak İbrahim Tatlıses’in eski vokalisti olan Serpil Sarı, 2010’da Tecelli, 2015’te Misafir, 2019’da Öldüm Öldüm adındaki albümlerini çıkardı. İbo Show'un eski bölümlerinde de şarkılar seslendiren Serpil Sarı, Mart 2019'da bir trafik kazasına karışarak ölümden dönmüştü.

İstanbul Maltepe’de güzergâh dışına çıkarak farklı yola giren minibüs, seyir hâlinde ilerleyen araca çarpmıştı. Minibüste bulunan Tatlıses’in eski vokalisti Serpil Sarı ve biri yaşlı iki kadın yaralanmıştı. Maltepe Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak’ta meydana gelen kazada, şoför trafiğe takılmamak için güzergâh değiştirip farklı bir yola girdi.

Yolda hızla ilerleyen minibüs o sırada yolda seyir hâlindeki bir otomobile çarptı. Hızını alamayan minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle minibüsün arka koltuğunda oturan Serpil Sarı, minibüsteki bir kadın ve araçtaki yaşlı bir kadın yaralandı.

Başından yaralanan Serpil Sarı’ya 16 dikiş atıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arkasından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesii

Olayda başına 16 dikiş atılan Serpil Sarı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, büyük bir kaza atlattığını vurguladı. Yolun kalabalık olduğunu ve minibüs şoförünün de arka caddeden gittiğini kaydeden Serpil Sarı, kazanın anlık bir şekilde meydana geldiğini belirtti.

Kendine ait albüm çalışması esnasından Tatlıses’le tanışan Serpil Sarı, gelen teklifle albüm çalışmasının dışında sanatçıya da vokallik yapmaya başlamıştı.

Müziğe 11 yaşında başladığını ifade eden Serpil Sarı, ailede pek müzikle uğraşan olmadığını ancak birçok akrabasının sesinin güzel olduğunu anlattı. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen Serpil Sarı, ilk başta düğün salonlarında sahne almaya başladı.

Ardından kendisini geliştirdiğini kaydeden Serpil Sarı, doğuştan gelen yeteceği aldığı eğitimlerle bestelediğini aktararak, Arif Sağ Müzik Merkezi’nde bir süre eğitim aldığını ifade etti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giderek Şan dersleri de alan Serpil Sarı, Tatlıses’le 10 sene çalıştığını söyledi.

Tatlıses’e yapılan saldırıya kadar ünlü türkücüyle çalıştığını vurgulayan Serpil Sarı, bir yandan vokalistlik yaparken diğer taraftan da sahnelere çıkmaya devam etti.

Serpil Sarı, kendi özel programlarına gittiğini de anlatmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Diğer Haberler

Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Gülay kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Soy adı ne? İşte şarkıları...

Gülay, şarkılarıyla mest ediyor

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra podyumda

Doğumdan 6 ay sonra podyumda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.