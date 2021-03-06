Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Geçtiğimiz yıllarda minibüste ilerlerken bir trafik kazasına karışan Serpil Sarı’nın kafasına 16 dikiş atılmıştı. Serpil Sarı, o anlara dair sosyal medyadan da açıklama yapmıştı. Trafik olduğu için minibüsün yolundan saptığını kaydeden ünlü şarkıcı, olayın bir anda geliştiğini söylemişti.

SERPİL SARI KİMDİR?



Serpil Sarı'nın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunamadı...

Ancak İbrahim Tatlıses’in eski vokalisti olan Serpil Sarı, 2010’da Tecelli, 2015’te Misafir, 2019’da Öldüm Öldüm adındaki albümlerini çıkardı. İbo Show'un eski bölümlerinde de şarkılar seslendiren Serpil Sarı, Mart 2019'da bir trafik kazasına karışarak ölümden dönmüştü.

İstanbul Maltepe’de güzergâh dışına çıkarak farklı yola giren minibüs, seyir hâlinde ilerleyen araca çarpmıştı. Minibüste bulunan Tatlıses’in eski vokalisti Serpil Sarı ve biri yaşlı iki kadın yaralanmıştı. Maltepe Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak’ta meydana gelen kazada, şoför trafiğe takılmamak için güzergâh değiştirip farklı bir yola girdi.