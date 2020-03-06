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Serra Yılmaz'ı korona korkusu sardı: Perişanız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Korona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz salgınla ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından paylaşarak, 'Perişanız' ifadesini kullandı.

Serra Yılmaz'ı korona korkusu sardı: Perişanız!

Çin'den yayılan koronavirüs İtalya ve İran'da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya'da spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Ünlü oyuncu ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

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'PERİŞANIZ'

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."

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Anahtar Kelimeler:
Serra Yılmaz, korona,

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