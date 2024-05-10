Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde! 'Everyway That I can' şarkısıyla yine ortalığı yıktı geçti

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi.

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" parçasıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Erener'in parçasını pek çok kişi ezbere söyleyip, dans ettiler. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

KIYAFETİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

Yıllar sonra Eurovision heyecanı yaşayan Sertab Erener, giyeceği kıyafeti takipçileriyle sosyal medyadan paylaştı. 59 yaşındaki Erener'in tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu.

Sertab Erener, paylaşımına "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" notunu düştü.







