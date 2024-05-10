MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde! 'Everyway That I can' şarkısıyla yine ortalığı yıktı geçti

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde! 'Everyway That I can' şarkısıyla yine ortalığı yıktı geçti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.05.2024 00:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Everyway That I Can" ile Türkiye'ye 2003 yılında zafer kazandıran Sertab Erener yeniden Eurovision sahnesindeydi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, Malmö'de devam ederken Sertab Erener yarışmada konuk sanatçı olarak sahne aldı ve 11 yıl sonra "Everyway That I Can" şarkısını yorumladı. Erener, yeniden ortalığı yıktı geçti.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi.

Screenshot_7

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" parçasıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Screenshot_7

Erener'in parçasını pek çok kişi ezbere söyleyip, dans ettiler. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Screenshot_5

KIYAFETİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

Yıllar sonra Eurovision heyecanı yaşayan Sertab Erener, giyeceği kıyafeti takipçileriyle sosyal medyadan paylaştı. 59 yaşındaki Erener'in tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu.

fgfgddgf

Sertab Erener, paylaşımına "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" notunu düştü.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı! Yapılan temastan rahatsız olduAfra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı! Yapılan temastan rahatsız oldu
Serbest kalır kalmaz paylaştı! 'Endişe etmeyin'Serbest kalır kalmaz paylaştı! 'Endişe etmeyin'
Bomba bir transfer daha... O isim kadroda Bomba bir transfer daha... O isim kadroda
Anahtar Kelimeler:
Sertab Erener everyway that i can sosyal medya yaşında gecesi
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'ten BM toplantısına damga vuran konuşma! "Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum"

Haluk Levent'ten BM toplantısına damga vuran konuşma! "Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum"

Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı! Yapılan temastan rahatsız oldu

Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı! Yapılan temastan rahatsız oldu

Damat dehşeti! Eşini darbetti, kurtarmaya gelen kayınbiraderlerini öldürdü

Damat dehşeti! Eşini darbetti, kurtarmaya gelen kayınbiraderlerini öldürdü

Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç'un kararı belli oldu

Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç'un kararı belli oldu

Arda Güler finale kaldıklarına sevinemedi! Eğer o maçta oynamazsa...

Arda Güler finale kaldıklarına sevinemedi! Eğer o maçta oynamazsa...

Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi

Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.