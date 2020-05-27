Sertab Erener'den 13 yıl sonra Eurovision itirafı

Erener, "En son Belçika’nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim." dedi.