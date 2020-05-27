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Sertab Erener'den 13 yıl sonra Eurovision itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Sertab Erener, Moda Tasarımcıları Derneği’nin Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayına konuk oldu. “Everyway That I Can” şarkısıyla 17 yıl önce Eurovision’da birinci olan sanatçı, o gece yaşananları anlattı

2003 yılında Letonya'da düzenlenen 48'inci Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve “Everyway That I Can” adlı parçasıyla birinci olan Sertab Erener, tarihe geçen gece hakkında konuştu.

Sertab Erener, "İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep ‘Bu bir konser’ diye rahatlatmaya çalıştım" dedi.

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Sertab Erener Eurovision gecesini anlattı

Bir ara umudumu kaybettiğini söyleyen şarkıcı, "Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü" ifadelerini kullandı.
Erener, "En son Belçika’nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim." dedi.
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