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Sertab Erener dillere düşünce yeniden paylaştı ama olmadı! "Yüzünü eski haline getir"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 07:40
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Şarkıcı Sertab Erener "Mecbursun" adlı şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti. Sertab Erener'in klipteki değişimi ise sosyal medyanın diline düştü. Yeni pozlarını paylaşan şarkıcı yine takipçilerini ikna edemedi ve yorumlar da gecikmedi.

Sertab Erener dillere düşünce yeniden paylaştı ama olmadı! "Yüzünü eski haline getir"

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’in değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. ‘Her Dem Akustik’ albümünün tanıtımı için kamera karşısına geçen Sertab Erener yüzündeki değişimle sosyal medyanın diline düştü.

Çenesine protez dolgu, göz çevresine de botoks yaptıran Sertab Erener'in son hali konuşulurken şarkıcı takipçilerini güzel olduğuna ikna etmek istercesine yeni pozlarını paylaştı.

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Kendisine yağan "Bu kim?" eleştirilerine bir kere daha maruz kalan Sertab Erener'in son pozlarına yine yorumlar gecikmedi.

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Başarılı şarkıcıya "Bu kim ya? Sertab Erener'in hesabını mı çaldılar?", "Yüzünü eski haline getir" yorumları yağdı.

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Vitrin


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Sertab Erener sosyal medya
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