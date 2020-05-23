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Sertab Erener: Ruhum 90'lar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ruhunun 90'lara ait olduğunu söyleyen Sertab Erener "2000'ler bana çok uzak geliyor" dedi.

Sertab Erener: Ruhum 90'lar

Sertab Erener, NR1 Türk FM ile Instagram ortak yayınında Kadir Çetin'in Evden Eve programına konuk oldu. Ruhunun 90'lara ait olduğunu belirten sanata şöyle konuştu: "Ben 90'larda çıktım. Ruhum 90'lar. Şimdi kameraların arkasından ilişkiler kurmaya, elimizde telefon iletişim kurmaya çalışıyoruz. Eskiden öyle değildi. Bu ruh hali şarkılara, müziğe, sözlere, ruhumuza da yansıyor. 90'ların ruhu başka; 2000'ler bana çok uzak geliyor."

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İÇİMDE YANARDAĞ PATLAMASI VAR

Erener, yeni şarkısı Bu Dünyanın sözlerini nasıl yazıldığı sorulunca "Yeni albümde çok sözüm var, yanardağ patlaması gibi bir şey herhalde. Hepsini çok biriktirmişim içimde. Daha yazma ya devam ediyorum" dedi.

20’li yaşlarda en büyük tutkusunun uçmak olduğunu söyleyen sanatçı “90’ların başında sivil havacılığa merak sardım. Pilotluk eğitimi aldım. Cessna tipi uçakları kullanıyordum. İstanbul’dan İzmir’e gittim. Ama Onno Tunç uçak kazasında ölünce, elimi ayağımı çektim. Şimdi uçmak bana büyük bir çılgınlık gibi geliyor” dedi.

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