Servet değerinde madeni para: Getirene 121 milyon dolar veriyorlar!

1909-1958 yılları arasında basılan Lincoln Wheat Penny’lerdeki üretim hataları, bazı madeni paraları dünyanın en değerli koleksiyon parçaları haline getirdi. Bu para, bazı özel yıllara ait hatalı örnekleriyle 121 milyon dolar değerlemeyle gündeme geldi.

Servet değerinde madeni para: Getirene 121 milyon dolar veriyorlar!

1909 ile 1955 yılları arasında basılan Lincoln Wheat Penny (Lincoln Buğday Kuruşu), üzerindeki nadir üretim hataları nedeniyle dünyanın en değerli madeni paraları arasında gösteriliyor. Koleksiyonculara göre bazı özel örneklerin değeri 121 milyon dolara kadar ulaşabiliyor ve bu paraların hala dolaşımda olabileceği belirtiliyor.

Bu kuruş, ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün 100. doğum yılını anmak amacıyla 1909 yılında piyasaya sürüldü. Madeni paranın bir yüzünde Lincoln’ün profili, diğer yüzünde ise buğday sapları yer alıyor. Lincoln Wheat Penny’nin üretimi 1958 yılına kadar devam etti, ardından yerini Lincoln Anıtı tasarımlı madeni para aldı.

HATALI BASIMLAR EN DEĞERLİLER ARASINDA

Uzmanlara göre en değerli Lincoln Wheat Penny örnekleri arasında 1909-S, 1914-D, 1943 bakır ve 1955 çift kalıp hatalı basımlar bulunuyor. Bu madeni paralar genellikle yılın altında yer alan küçük harflerle ayırt ediliyor ve üretim hataları nedeniyle koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor.

Söz konusu kuruşların hala dolaşımda olabileceği, bu nedenle bozuk para kutularında veya araç bardaklıklarında bile bulunma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

TRUMP’TAN KURUŞ ÜRETİMİNİ DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 sentlik madeni paranın üretimini durdurma isteği, bu nadir kuruşlara olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Trump, satın alma gücü büyük ölçüde azalan kuruşun üretiminin durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Kuruşun kaldırılmasını savunanlar, üretim maliyetinin yüksek olmasını ve kullanımının sınırlı kalmasını gerekçe gösteriyor. ABD Darphanesi’ne göre bir kuruşun üretim maliyeti yaklaşık 4 sent seviyesinde. Buna karşın kuruşun destekçileri, bağış kampanyalarında yaygın olarak kullanıldığını ve üretim maliyeti yaklaşık 14 sent olan nikelden daha düşük maliyetli olduğunu savunuyor.

Trump’ın kararı, kuruşun tedavülden kaldırılması için onlarca yıldır yapılan ancak sonuçsuz kalan girişimlerin ardından geldi.

ABD Darphanesi verilerine göre kuruş, ülkede en çok üretilen madeni para olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 3,2 milyar adet kuruş basıldı ve bu sayı, toplam madeni para üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

